Falso cliente asaltó un comercio de City Bell

Durante la tarde del sábado un solitario delincuente ingresó a un almacén de la localidad de City Bell. Luego de fingir ser un cliente, terminó asaltando al cajero y llevándose todo el dinero que había en el lugar.



El hecho sucedió en la zona de 476 y 19 y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. Allí puede verse cómo a las 15:30 arribó un individuo y tocó timbre en la puerta del almacén. El empleado, sin sospechar, abrió la cerradura eléctrica y deja pasar al hombre.



Él tomó un par de productos y los apoyó sobre el mostrador, incluso comenzó a dejar dinero, demostrando intenciones de pagar. Hasta allí, todo transcurría con total normalidad, pero todo cambió cuando el cajero quiso tomar los billetes.



En ese instante el maleante mostró cuál era su verdadero objetivo y, sacando un revolver, amenazó al damnificado. Le exigió que le entregara todo el dinero de la caja registradora. Sin mucha otra alternativa más que obedecer, la víctima le dio todo el efectivo (cuya suma no trascendió), tras lo cual el sujeto se dio a la fuga.



No obstante, antes de retirarse del comercio, se dio vuelta y amenazó de nuevo al empleado, quien todavía tenía sus manos en alto para demostrar que no iba a pedir ayuda. Tras esto, finalmente el hampón abandonó la escena y hasta el momento continúa prófugo.



Cabe mencionar que nadie resultó herido, aunque los reiterados hechos de inseguridad (ver página 13) están colmando la paciencia de los vecinos. Ya llevan varias semanas realizando protestas en las calles para pedir más patrullaje y que se haga algo con respecto a la delincuencia que sufren a diario.



Por el momento, tomaron intervención la comisaría Décima, que cuenta con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción en turno, que avaló las dichas actuaciones. Se analizará el material fílmico, mientras se recaban testimonios de vecinos para poder obtener pistas que den con el autor del hecho.