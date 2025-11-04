Familias con pedidos diferentes en el caso del triple crimen narco

La madre de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco, se reunió en la Fiscalía de Homicidios de San Justo con el fiscal Adrián Arribas.

Stella Maris Castro, progenitora de la adolescente de 15 años, asistió junto a sus abogados, quienes le manifestaron al fiscal que la causa no pase al fuero federal. “Es una manifestación de voluntad de ellos. El pedido está hecho y el juez se expidió, esa solicitud que realizó” la particular damnificada “ya no está a nuestro alcance”, sostuvo el acusador.

En este sentido, indicó que el magistrado debe resolver si dictamina las prisiones preventivas para Mónica Mujica (la mujer de Lázaro Víctor Sotacuro) y Joseph Freyser Cubas Zavaleta, más conocido como “Señor J”: “Estamos trabajando en eso”.

Miguel Villanueva Silva (25), Iara Ibarra (19), Maximiliano Parra (18), Celeste González Guerrero (28), Milagros Ibáñez (20), Matías Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Sotacuro recibieron prisión preventiva por los crímenes de Lara, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo.

Cubas Zavaleta, de 31 años y conocido como “Señor Jota”, fue acusado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Por su parte, el abuelo de Morena y Brenda afirmó que las familias de las jóvenes de 20 años “sí quieren que el caso pase al fuero federal”, y agregó: “estamos seguros de que la fiscalía ordinaria hizo todo lo posible para esclarecer los hechos”.

Por último dijo que “ahora viene la otra parte” para averiguar el móvil de los asesinatos cometidos el viernes 19 de septiembre.