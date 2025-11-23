Incautaron más de 1.700 dosis de droga

En un amplio operativo policial, que incluyó una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, una mujer quedó detenida en forma preventiva, debido a que se secuestraron más de 1.700 dosis de drogas entre cocaína, marihuana y pasta base.

Según informaron fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad iniciaron el mes pasado una pesquisa sobre narcomenudeo en un sector del barrio 31, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Vinculados a Estupefacientes (Ufeide), a cargo de la doctora Cecilia Amil Martín.

En la investigación lograron determinar que un hombre de nacionalidad peruana se encargaba de organizar los traslados de los estupefacientes a vendedores desde el lugar de acopio, a cargo de una mujer, de la misma nacionalidad.

Por tal motivo, se ordenaron tres procedimientos, que se desarrollaron en casas ubicadas sobre las calles Espadaña, Flor de Otoño y Aymará, los efectivos descubrieron que la distribución también alcanzaba a vendedores que se turnaban para vender las sustancias en forma virtual.

Como resultado del procedimiento, se logró la detención de una mujer de 32 años que se encontraba en uno de los domicilios requisados. Allí fueron incautadas un total de 1.401 dosis de cocaína, lo que sumó 375 gramos, 223 envoltorios de marihuana (331 gramos) y 80 dosis de pasta base (182 gramos), además de 317 mil pesos y seis celulares.

Mientras la acusada continuará aprehendida en la Alcaidía 15 hasta la realización del juicio, un hombre de 42 años fue notificado de la causa penal por infracción a la Ley de Drogas.