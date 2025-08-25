Mataron a una pareja y dejaron los cuerpos en un auto

Encontraron a un hombre y una mujer asesinados dentro de un auto tiroteado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. El vehículo tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, lo que da la sensación de que iba a ser prendido fuego.

Peritos de la Policía Científica fueron convocados para trabajar en el lugar, con los fines de determinar la mecánica de los crímenes que, hasta el cierre de la presente edición, se desconocían.

A falta de mayores precisiones, se supo que el rodado tiene radicación en la localidad de Pacheco, partido de Tigre, dentro de la provincia de Buenos Aires. Ambos cadáveres se encontraban en su interior, en un camino vecinal, cerca de Ruta 8.

Se analizan ahora las cámaras de seguridad de las inmediaciones para intentar llegar hasta los responsables, de quienes nada se sabe.