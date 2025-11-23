Menor robó en una carnicería

Un menor de edad cometió un robo en una carnicería ubicada a pocos metros de la Plaza Matheu, donde aprovechó un descuido del empleado y cuando este se dio vuelta, le sustrajo el celular para luego darse a la fuga.

Según trascendió, el hecho se registró durante la tarde, a plena luz del día, en comercio conocido como “El Tata”, situado en diagonal 73 y 65. El adolescente ingresó al local y cuando el joven que lo atendía se distrajo un segundo, tomó el teléfono que estaba sobre el mostrador.

La secuencia quedó grabada por una de las cámaras del comercio y se puede ver el momento en el que el chico agarrar el móvil marca Motorola modelo E22i.

El material fílmico fue aportado por las víctimas a los efectivos policiales, quienes comenzaron con la búsqueda del sospechoso y con las tareas determinaron que se trataba de un menor de 16 años.

En ese marco, mientras circulaba por diagonal 79 y 59, los uniformados divisaron a un sujeto con características similares al presunto ladrón. Por tal motivo, fue reducido y trasladado hasta la comisaría Novena.

En el caso intervino la UFI del Joven N°1, que dispuso notificarlo por el delito de Hurto y ordenar la localización de sus progenitores y en caso de que no sean encontrados, podría ser derivado a una casa de abrigo.