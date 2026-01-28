Una mujer cayó de una cascada y murió

Un hecho generó profunda conmoción, luego de que una mujer falleciera en la ciudad de Bariloche, Rio Negro, tras caer en la Cascada Frey en el Brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Según trascendió, la víctima de aproximadamente 50 años llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas, y poco después ocurrió la tragedia.

La mujer era oriunda de Pilar y se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente, tras el cual fue asistida y le hicieron RCP pero sin éxito.

Posteriormente se montó en el lugar un operativo con la retirada del cuerpo que duró hasta la madrugada. El traslado se realizó por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y, desde allí, por agua hasta la Bahía López donde la Policía de Rio Negro realizó las pericias correspondientes y fue llevado a la morgue.

La Cascada Frey es un lugar donde se realizan descensos como si fuese un tobogán, actividad que está prohibida por el riesgo que implica. A este punto del Parque Nacional Nahuel Huapi se llega por vía lacustre y con varias horas de navegación.