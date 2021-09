A 5 meses de su último partido, ¿qué sucederá con Tobio?

En dos meses se cumplirá un año del trágico siniestro ocurrido en la zona de Ramos Mejía, protagonizado por el defensor de Estudiantes de La Plata, Fernando Tobio, que acabó con la vida Ana Licciardello, de 83 años.

Mientras tanto, el exjugador de Boca Juniors continúa entrenándose con el plantel profesional del Pincha, aunque no sumó minutos en los últimos cinco meses. Su último partido dentro del campo de juego fue el 5 de abril de este año, en el empate 2-2 ante Banfield en el estadio Florencio Sola.

El defensor fue titular en dicho cotejo debido a que Fabián Noguera había llegado a la quinta amarilla y debía cumplir con un partido de sanción. Desde allí, Tobio no volvió a sumar ningún minuto dentro del equipo de Ricardo Zielinski. Cabe recordar que el club, luego de que se confirmara que el jugador manejaba alcoholizado y a una velocidad superior a la permitida a la hora del choque con el remis que trasladaba a tres personas, lo sancionó con una reducción del 50% de su salario por los siguientes siete meses. Algo que no cayó bien en la familia de la víctima y el público en general. Dicha sanción se cumplió a fines de junio y, hoy por hoy, el futbolista percibe la totalidad de su salario.

En ese sentido, y según pudo averiguar El Clásico, en los próximos meses la causa judicial que lo tiene imputado por homicido culposo avanzaría y, tras el constante reclamo de justicia de la familia de la víctima, el jugador de Estudiantes podría ir preso. El club Albirrojo no lo utilizaría hasta la fecha final de su contrato (diciembre 2021) y, aunque no está confirmado, el zaguero buscaría salir del país para continuar su carrera en el exterior e, intencional o no, dilatar la causa en la Justicia.

En otro orden de situaciones, en las últimas horas y en un caso similar a lo ocurrido con Tobio, condenaron a 5 años de prisión al exjugador de Boca Nahuel Zárate. En 2018 había embestido a un remis, provocando la muerte de dos personas. Luego del fatal siniestro, la investigación confirmó que al momento del impacto el futbolista se hallaba bajo los efectos del alcohol y además estaba hablando con su teléfono celular, respondiendo a sus amigos que lo esperaban para ir a una fiesta.

Como si fuera poco, a través de los peritajes se determinó que Zárate llegó a alcanzar una velocidad máxima de 191 kilómetros por hora.