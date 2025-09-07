Alcaraz y Sinner definen el US Open

La final del US Open 2025 enfrentará este domingo a las 15 (hora argentina) en el Arthur Ashe Stadium a los dos mejores del mundo: Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°). Será el tercer cruce entre ambos en finales de Grand Slam en la temporada: el español ganó en Roland Garros y el italiano festejó en Wimbledon, mientras que Sinner también se coronó en Australia. El duelo definirá no solo al campeón en Nueva York, sino también la pulseada por la cima del ranking. Transmiten ESPN y Disney+ Premium.