Amnistía y alivio: el Pincha recupera a todo el plantel para arrancar el Apertura

Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave en la antesala del inicio del Torneo Apertura 2026: la Asociación del Fútbol Argentino oficializó una amnistía general para todas las sanciones pendientes de la temporada pasada, una medida que le permitirá a Eduardo Domínguez disponer de todo su plantel sin restricciones disciplinarias. El Boletín Nº 6818, publicado por la entidad madre, confirmó la decisión del Consejo Directivo y abrió la puerta para que las suspensiones aplicadas durante el 2025 queden sin efecto.

Si bien la amnistía aún debe ser instrumentada formalmente por el Tribunal de Disciplina, su aprobación ya fue trasladada a dicho órgano, que solo deberá emitir la resolución final en el Boletín correspondiente. Una vez cumplido ese paso administrativo, la medida entrará en plena vigencia y automáticamente liberará a los futbolistas que arrastraban castigos.

Con la amnistía en marcha, el cuerpo técnico del Pincha podrá contar sin problemas con Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario. Todos ellos estaban afectados por sanciones que ahora quedaron virtualmente anuladas, un alivio enorme para un equipo que se prepara para un primer semestre frenético.

Sin suspendidos, con el plantel completo y el envión de la goleada ante Ituzaingó en Copa Argentina, Domínguez gana variantes, alternativas y jerarquía en un comienzo de año cargado de desafíos. La amnistía llega en el momento justo: el Pincha arranca la temporada sin condicionamientos y con todas sus cartas sobre la mesa.