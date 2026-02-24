Anuncian jornada doble para el inicio del fútbol infantil y se suman tres equipos nuevos a Lisfi

De la mano del inicio de las clases, el mes de marzo llega con toda la actividad deportiva para los nenes y nenas de la región.

Según confirmaron desde la Liga Sur del Fútbol Infantil (Lisfi) los torneos de fútbol infantil comenzarán con una jornada doble el sábado 7 y el domingo 8 del mes que viene.

Además, de no mediar contratiempos, el campeonato de fútbol infantil femenino que organiza la misma Liga, que es una de las importantes por cantidad de equipos afiliados que tiene la región, comenzará el 22 de marzo.

Para este año Lisfi recibirá a tres nuevos clubes que cumplieron con los requisitos para formar parte de los torneos y partidos que se llevan a cabo en toda la región. Se trata de CRI Catella, que había recibido una sanción de otra Liga de fútbol infantil por un acto de inconducta de algunos padres; Defensores de San Lorenzo, que es un club de los más nuevos que tiene la región. Y también el club Villa Progreso.

Todos ellos formarán parte de la última zona de campeonatos que tiene Lisfi y en el caso de sumar puntos y hacer buenas campañas podrán aspirar a ascender hasta llegar a la zona más importante en la que juegan clubes como 12 de Septiembre, Estudiantes o Gimnasia pos citar algunos ejemplos.

Asimismo, desde esta liga de fútbol infantil se confirmó que el club Fátima sumará otra rama de equipos y como suele ocurrir con otros clubes de fútbol infantil como Polideportivo Gonnet, habrá un Fátima A y un Fátima B.

Otra de las instituciones que forman parte de la Zona campeonato de Lisfi es el club Victoria, que en la actualidad está jugando la Copa Berisso como método de preparación para encarar el año de competencia oficial a partir del 7 de marzo. En tal sentido, los chicos de Victoria buscarán alcanzar instancias decisivas de este torneo de verano durante esta semana, luego de confirmarse que todas las categorías clasificaron a los cuartos de final.

Mañana se hace el sorteo

De acuerdo a lo informado por las autoridades de la Liga que tiene sede en calle 3 entre 38 y 39, mañana se procederá al sorteo de partidos y se conocerán las primeras fechas del primer campeonato del año.

La Liga suma la categoría C

Tal cual se venía conversando desde hace dos años, bajo la gestión de Leandro Campano y Leandro Tarabini la Liga Amateur Platense decidió aprobar el proyecto de sumar una nueva categoría a los campeonatos. De este modo, lo que hasta el año pasado se conocía como zona “Promocional” ahora pasará a llamarse Primera C, aunque los ascensos a la Primera B y los descensos de la B a la C comenzarían a computar recién a finales del 2027 y no a finales de este año.