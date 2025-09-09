Argentina cierra las Eliminatorias en Guayaquil sin Messi

Después de la noche inolvidable en el Monumental con el triunfo 3-0 sobre Venezuela y la despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias como local, la Selección Argentina ya piensa en el cierre del camino clasificatorio. Esta noche desde las 20, el campeón del mundo visitará a Ecuador en Guayaquil, en un duelo que marcará el final de una etapa y el inicio de otra, de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La gran novedad es la ausencia de Messi, quien acordó con Lionel Scaloni y su cuerpo técnico quedarse en el país para descansar. Por reglamento, la camiseta número 10 no puede quedar vacía, y el elegido para usarla será Thiago Almada, mientras que el brazalete de capitán lo llevará Nicolás Otamendi.

Scaloni aprovechó la última práctica para probar variantes en un equipo que tendrá cambios respecto al que jugó ante la Vinotinto. Leonardo Balerdi reemplazará al suspendido Cristian “Cuti” Romero, mientras que Alexis Mac Allister ingresará en la mitad de la cancha. Además, Nicolás Paz sumará minutos desde el arranque y Nicolás González ocupará el lugar de Messi en la ofensiva.

Las dudas se concentran en los laterales y el ataque: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el costado derecho, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña en la izquierda, Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios en el mediocampo, y en la delantera Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez se disputan un puesto para acompañar a González y Almada.

Enfrente estará Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, que llega con la tranquilidad de tener asegurada su clasificación. La Tri, cuarta con 26 puntos, igualó sin goles ante Paraguay en la fecha pasada y también hará cambios: Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán en el mediocampo, mientras que Kevin Rodríguez se perfila para acompañar el ataque.

El choque en Guayaquil pondrá punto final a unas Eliminatorias que dejaron a Argentina en lo más alto de la tabla con una campaña sólida y, sobre todo, con la certeza de que aún sin Messi el plantel tiene variantes y jerarquía para competir. Para Scaloni, será la oportunidad de seguir dándole rodaje a jóvenes valores que comienzan a pedir pista, mientras que para los hinchas, será otro capítulo de ilusión pensando en defender la corona Mundial en 2026.