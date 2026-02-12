Arrancó el canje para socios de cara al domingo

Tal como adelantó diario Hoy, no habrá venta de entradas generales para el clásico platense del próximo domingo. La medida, dispuesta por la dirigencia mens sana, será exclusiva para este partido y apunta a priorizar a los socios en un duelo que paralizará a la ciudad.

Ayer en horas del mediodía se habilitó el canje de entradas a través del Portal de Autogestión y la aplicación Móvil oficial. Para completar el trámite, los socios deben ingresar en la opción “compra” y realizar el canje correspondiente para obtener el código QR que permitirá el ingreso al Juan Carmelo Zerillo.

Todavía se aguarda la confirmación del operativo de seguridad que será anunciado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), organismo encargado de coordinar el dispositivo para el derbi local.