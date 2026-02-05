Básquet: el Pincha con la mente en la Liga Federal

Estudiantes ya conoce a sus rivales para la Liga Federal de básquet 2026, tras la confirmación oficial de la Confederación Argentina de Básquet. El conjunto dirigido por Lucas Conti integrará la Zona B de la Conferencia Sudeste, donde deberá afrontar exigentes viajes a San Nicolás y Campana —en ambos casos en dos oportunidades— además de presentaciones en Pilar y San Fernando. El equipo albirrojo compartirá grupo con Belgrano y Regatas de San Nicolás, Somisa y Ciudad de Campana, Atlético Pilar, San Fernando y Atenas de La Plata. El formato establece enfrentamientos de ida y vuelta entre los ocho equipos, lo que garantizará un total de 14 partidos en la fase regular que comenzará en marzo. Por su parte, la Zona A estará integrada por Estudiantes y Racing de Olavarría, Independiente de Tandil, All Boys de Santa Rosa y Ferro e Independiente de General Pico.