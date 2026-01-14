Benavides pasó de ganar la etapa 8 a ser tercero en la 9

La etapa 9 del Rally Dakar 2026 comenzó de manera adversa para Luciano Benavides. El piloto argentino, que el lunes se había convertido por primera vez en líder de la general y en el primer argentino en lograrlo desde su hermano Kevin en 2023, perdió terreno clave en el inicio de la especial que unió Wadi ad Dawasir con el campamento.

Después de su triunfo en la etapa 8, Benavides tomó la salida como líder, con 418 kilómetros cronometrados por delante, pero al llegar al kilómetro 33 se desvió en la búsqueda de un punto de control. La misma confusión afectó también a su compañero y vigente campeón, Daniel Sanders, en un arranque marcado por las exigencias de navegación.

Como consecuencia de ese error, Luciano Benavides cedió 8:32 segundos en el inicio de la etapa, incluso luego de computarse la bonificación correspondiente, y se convirtió en el principal perjudicado de este tramo inicial.