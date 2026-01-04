Boca ofertó por el delantero Cuello

Boca realizó un primer acercamiento formal a San Lorenzo por Alexis Cuello, delantero que aparece en el radar del club como una de las opciones para reforzar un frente de ataque que viene siendo foco de cuestionamientos. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó con una oferta inicial por el atacante de 25 años, aunque la propuesta fue rechazada en Boedo.

El Xeneize puso sobre la mesa una cifra cercana, aunque inferior, a los tres millones de dólares por la totalidad de la ficha. Desde San Lorenzo consideraron insuficiente el monto y desestimaron el ofrecimiento, al entender que no se ajusta a la valuación que el club hace de uno de sus jugadores más importantes.

Cuello llegó al Ciclón en enero de 2024 a préstamo desde Almagro, con una opción de compra por el 60% del pase que fue ejecutada en noviembre de ese mismo año por una suma cercana a los 1.050.000 dólares. Actualmente, San Lorenzo posee ese porcentaje del pase, mientras que Almagro conserva un 30% y el 10% restante pertenece a Racing, institución en la que el delantero realizó sus divisiones inferiores.

El interés de Boca marca el inicio de una negociación que, por el momento, aparece lejana a un acuerdo, aunque no se descarta que puedan producirse nuevos contactos en los próximos días.