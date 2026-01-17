Boca sorprendió a todos y se metió en la pelea por Maher Carrizo

Tras caerse su pase a River Plate, el futuro de Maher Carrizo podría tomar un rumbo inesperado. Boca apareció en escena y consultará condiciones a Vélez Sarsfield con la intención de meterse de lleno en la disputa por el extremo de 19 años, en una maniobra que promete agitar el mercado de pases. Si bien el futbolista manifestó recientemente que su prioridad es emigrar a Europa, la historia está lejos de resolverse y el desenlace permanece abierto.

A pocos días de que Carrizo le diera una respuesta negativa al Millonario, que había ofertado 6,5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase y estaba cerca de cerrar el acuerdo con el elenco de Liniers, la dirigencia xeneize tomó la decisión de averiguar la situación del jugador. Por ahora se trata de un sondeo, sin oferta formal, pero el interés es concreto y no pasa desapercibido.

La caída de la negociación con el club de Núñez se dio por la postura del propio futbolista, que dejó en claro su deseo de continuar su carrera en el fútbol europeo. En la Ribera están al tanto de ese escenario y saben que no pueden competir con una propuesta del Viejo Continente, aunque se mantienen expectantes. En ese contexto, Feyenoord de los Países Bajos ya realizó un sondeo informal y evalúa avanzar con una oferta en el corto plazo.

Carrizo fue uno de los puntos altos de Vélez durante 2025 y tuvo una destacada actuación en el Mundial Sub-20 junto al seleccionado argentino, más allá de una leve merma en el tramo final del año. Tiene contrato vigente con el Fortín hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares. Su intención es cambiar de aire en este mercado y en Liniers no le cerrarán las puertas, siempre que llegue una propuesta que convenza a todas las partes.

Vale recordar que en Boca ya acordaron el arribo de Marino Hinestroza como primera cara nueva.