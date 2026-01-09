Cambaceres calienta motores para su primer amistoso

El plantel profesional de Defensores de Cambaceres va a afrontar este viernes su último entrenamiento previo al primer choque amistoso de pretemporada. Los dirigidos técnicamente por Hernán Darío Ortíz van a enfrentar el próximo sábado por la mañana a la Reserva de Estudiantes, el equipo de Jonatan Schunke, en las instalaciones del Mariano Mangano de City Bell. Allí, el Indio podrá ver a sus futbolistas en acción.

Luego, el lunes 19 habrá un choque con Argentino de Quilmes; el sábado 24 contra Fénix en Moreno; el sábado 31 ante Dock Sud; el sábado 7 de febrero será el turno de El Porvenir y el último tendrá cita en el Nido de Villa Castells, visitando al San Lorenzo de Maximiliano Badell.

Por otra parte, ya se sumó al grupo el defensor Franco Maraia, que logró resolver algunas cuestiones personales y ya es uno más para el cuerpo técnico del conjunto de Ensenada que ahora seguirá buscando refuerzos para tratar de ser protagonista en la Primera C Metropolitana.