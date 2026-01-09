Nuestra candidata Calle de Tierra “tiró” en la pista toda su jerarquía

POR GALOPÓN

En una tarde algo destemplada, por segunda vez en el año, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de once cotejos. En el tradicional Clásico “Santiago Luro” (1.100 mts.), nuestra candidata Calle de Tierra volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma concluyente, ya que mandó desde el pique a la raya para en la recta sacarse de encima como si nada a Verdadera Pass y a Texana Rye, y escapar fácil rumbo al disco, que cruzó con seis cuerpos de ventaja sobre la “outsider” Texana Rye, que por el pescuezo dejó tercera a Foto Mental. De esta forma la veloz hija de Strategos dio forma a su sexto éxito –todos de corte jerárquico- en diez salidas a la pista, que habla por sí solo del “campañón” de este ejemplar que forma del equipo encabezado por Marcelo Tula Ruiz y del cual forman parte el entrenador Luis “Chito” Domínguez y el jockey Walter Aguirre, que entiende como nadie a la geniosa Calle de Tierra. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino echando leña al fuego de la punta a pesar que Verdadera Pass y Texana Rye salieron a ponerle el cuchillo al cuello. Así, esperó la recta y cuando se esperaba un final cerrado, Calle de Tierra se desprendió muy fácil dejando “pintada” a Verdadera Pass, mientras que Texana Rye se mantuvo para concluir en el puesto de escolta.

Cotejo reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el quinto turno de la programación con cinco participantes en pista, ya que Nevada Top dejó el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Verdadera Pass, que prometía en caso de ganar un sport de $2.05, superando lo reunido por Calle de Tierra ($2.25) y entre las dos se “comieron” las apuestas.

Abiertos los partidores, tal su forma de correr, Camino lo de Tierra salió resueltamente a beber vientos pero enseguida se le vino al humo Verdadera Pass, para colmo Texana Rye intentaba terciar por afuera, sumando emoción a la carrera. Con ritmo sostenido culminaron el recorrido del opuesto y se zambulleron vertiginosamente en el codo tolosano sin aflojar ninguna de la dos punteras ni “un tranco ‘e pollo”, a las que se le sumaba por afuera Texana Rye poniendo al rojo vivo la definición.

En la mitad de la elipse pronosticar una ganadora era “tirar una moneda al aire”, porque ninguna de las tres abandonaba la pugna; pero ni bien pisaron la recta, Calle de Tierra se encargó de desvelar la incógnita porque con firma andar se escapó de sus rivales, como sin nada, para finalmente cruzar el disco con seis cuerpos de luz sobre la brava Texana Rye, que por el pescuezo dejó tercera a Foto Mental, mientras Verdadera Pass terminaba “desdibujada”.

La ganadora vino en 22s.57/100 y en 45s.90/100 hasta completar el buen registro de 1m.04s.49/100 para los 1.100 metros de pista normal.