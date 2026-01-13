Cambaceres sigue con todo en Punta Lara

Tras haber tenido que suspenderse el partido amistoso contra la Reserva de Estudiantes, Defensores de Cambaceres comenzó con toda la segunda semana de la pretemporada de cada al debut en el campeonato de la Primera C, el sábado 21 de febrero a las 17 contra Estrella del Sur.

Además del regreso de Víctor Gómez como refuerzo para el equipo del Indio Ortiz, se confirmó que mañana se llevará a cabo el ensayo contra el conjunto del Flaco Jonathan Schunke, quien desde hace un tiempo está a cargo de la Reserva del Pincha.

Si bien los primeros movimientos de ayer apuntaron a seguir avanzando en la puesta a punto física, el entrenador también se hizo un tiempo para ordenar un ensayo táctico, y finalizó con trabajos de definición.

Cabe recordar que el indio Ortiz sigue esperando por la llegada de un arquero y un marcador central para fortalecer la última línea del equipo que buscará pelear el ascenso a la Primera B Metropolitana.