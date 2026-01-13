Sin una carrera jerárquica, son once pujas comunes en el teatro del turf

Por Galopón

Ya pasamos las fiestas de fin de año y como el espectáculo debe continuar, en “modo verano”, esta tarde hay nuevamente acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 16, levanta el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de once actos, estando anunciada la última carrera para las 21.

Sin cotejo de nivel jerárquico, destacamos el Premio “Magnificent” (1.400 mts.) a disputarse en segundo turno. El mismo es abierto para yeguas de 4 años, ganadoras de dos carreras y han comprometido su presencia nueve ejemplares dispuestas a medir fuerzas por una recompensa de $4.370.000. Entre varias candidatas con chances vamos a darle nuestro voto a Chica Global fundamentalmente porque tras cumplir toda su campaña en Palermo y San Isidro, el mes pasado “aterrizó” por primera vez en esta pista y no pudo ser más auspicioso porque cargó como una tromba en la recta para quedar “ahí” de Elkara y Full Water Prool, dando la impresión que un “salto más” y las pasaba de largo. Ahora, más “hecha” a la cancha local está todo dado para que esta nueva visita sea con victoria. Pero no la tendrá fácil frente a contrincantes como New Song y Victorija, que nunca se bajan del podio y hace rato que vienen haciendo méritos para cantar una nueva victoria. Y como si fuera poco, a estas se le suman Seleucia y La Cordial, como huesos duros de roer.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde en el Hipódromo de La Plata

1ra.) 4– 8 – 1 (2)

2da.) 9 – 4 – 6 (3 - 8)

3ra.) 8 – 7 – 6

4ta.) 8 – 9 – 4 (1)

5ta.) 4 – 3 – 7

6ta.) 2 – 4 – 8

7ma.) 1 – 7 – 5

8va.) 8 – 12 – 4

9na.) 11 – 5 - 2 - 16

10ma.) 11 – 4 – 1

11ma.) 9 – 1 – 3 – 13