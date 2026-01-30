Colapinto habló tras su primera prueba con Alpine

El shakedown de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya representó el primer paso concreto de la Fórmula 1 rumbo a la temporada 2026 y al inicio de una nueva era reglamentaria. Allí, Franco Colapinto tuvo su primer contacto oficial con el Alpine A526 y compartió sus sensaciones tras una prueba clave para comenzar a entender el nuevo concepto técnico de la categoría.

El piloto argentino, de 22 años, participó del test privado realizado bajo estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones. Su última salida a pista fue la tercera de la semana y le permitió sumar kilómetros valiosos, además de registrar uno de los mejores tiempos de la jornada, solo por detrás de George Russell. Más allá de los cronómetros, la jornada tuvo como eje principal la adaptación a una generación completamente nueva de monoplazas y la puesta a punto integral del equipo.

“Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos”, explicó Colapinto.

En ese sentido, detalló que el trabajo se centró en entender los sistemas del auto y ajustar las bases de la configuración. “Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo empezar a interpretar el estilo de conducción y la técnica. También sirve para que los mecánicos conozcan las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”, concluyó Colapinto, ilusionado con los desafíos que se avecinan.