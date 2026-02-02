Con incidentes y expulsiones, Peñarol venció a Nacional en la Supercopa

El legendario estadio Centenario albergó este domingo una nueva edición de la Supercopa Uruguaya. Y encima, vino con clásico incluido... De un lado Peñarol, por ser el último campeón del Intermedio, y del otro Nacional, siendo quien conquistó la edición más reciente de la Liga AUF 2025. El ganador, tras haber igualado 0-0 en 120 minutos de juego, fue el Carbonero con un 4-2 en la tanda de penales.

Como pasa en la mayoría de los cruces entre estos dos clubes, la tensión fue realmente alta. No solo por el hecho de que durante el juego hubo una expulsión para cada equipo, sino también porque, al ser una final en estadio neutral, ambas hinchadas se vieron las caras. El recibimiento fue un verdadero espectáculo, sí. Pero al estar estos dos bandos, incidentes no faltaron...

El momento destacado ocurrió a los 87': por incidentes y lanzamientos de bengalas sobre el campo de juego, el partido estuvo detenido durante algunos minutos. Finalmente continuó, la igualdad persistió, siguieron sin sacarse ventaja en el alargue y, efectivamente, se fueron a los penales. El héroe allí, fue el arquero del Aurinegro, Sebastián Britos, quien atajó uno de los lanzamientos de Nacional.