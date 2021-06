¡Contestame un mensaje...! Gimnasia llama, la pulga no responde

Hace 30 años, en el amanecer de la década de 1990, Raúl Taibo y Carolina Papaleo protagonizaron una de las telenovelas más taquilleras de la pantalla chica: “Una voz en el teléfono”.

La novela tenía como cortina musical la canción del Paz Martínez, cuya letra describe perfectamente lo que está ocurriendo entre Gimnasia, Mariano Messera y Luis “La Pulga” Rodríguez, jugador más codiciado del mercado de pases.

“Hoy no me llamó… qué pasará, por qué ésta vez no me llamó… estoy pendiente del teléfono, y no, ésto me empieza a preocupar…”, arrancaba diciendo la canción, cuyo estribillo se escuchó en cuanto living de casa de clase media había en la República Argentina.

“Hay una lágrima sobre el teléfono… sobre mi corazón… hoy no me llamó, es como una visión, un fantasma en mi habitación…”, entonaba el Paz Martínez, casi describiendo también la sensación que invade al técnico del Lobo, Mariano Messera, quien esperaba una respuesta de la Pulga después de la palabra empeñada la semana pasada para sumarse al equipo.

En La Plata afirman que desde el punto de vista económico, ni los santafesinos de Colón ni los tucumanos de Atlético pueden igualar la oferta y confían en la palabra de la Pulga.

Anoche, una calificada fuente de la dirigencia reconoció que el representante de Rodríguez pidió un compás de espera de 96 horas (hasta el fin de semana) antes de dar una definición. El pronóstico no beneficia al Lobo, ya que después de haberse juntado con Colón, daría la impresión que el jugador le está dando tiempo al Sabalero para que pueda juntar más dinero e igualar la oferta que acercó Gimnasia.

Pidieron más dinero por Vega

Por Cristian Vega también hubo novedades debido a que Central Córdoba pidió un poco más de dinero a Gimnasia respecto a la oferta de 300 mil dólares por el cargo del préstamo o una mejora en el monto de la opción de compra, pero hubo noticias positivas para Gimnasia ya que piensa seguir negociando y además Independiente también se bajó de las negociaciones.

Por último, el Mens Sana sigue buscando un número nueve y todo parece indicar que la dirigencia está mirando a un centro delantero extranjero que juega en el Viejo Continente y que quedará libre en los próximos días, aunque todavía no trascendió el nombre puntual.