Día de amistosos para San Carlos y Cambaceres

Llegó el miércoles, un día muy caliente en la vida de Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres, ya que los planteles principales tendrán diferentes amistosos de pretemporada para llegar de la mejor manera al comienzo de la acción, el Celeste en la Primera B Metropolitana y el Rojo en la Primera C.

El equipo dirigido técnicamente por Pablo Miranda estará enfrentando a Estrella del Sur, en su segundo juego de la semana, en una buena prueba para los del Pájaro de poder seguir haciendo fútbol y probando a algunos futbolistas que buscan la oportunidad de quedarse en el grupo para este año.

Por su parte, los comandados por Hernán Darío Ortíz van a visitar a la Reserva de Estudiantes en las instalaciones del Mariano Mangano. La prueba contra los de Jonatan Schunke será la primera del 2026, en un choque que estaba pautado para el sábado pasado, pero debido a las lluvias fue reprogramado.