Domingo con carreras en La Plata

Esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de catorce carreras, entre las 14.30 y las 21. En el Especial “Hipódromo de Dolores” (1.600 mts.), confiamos en Colour Vision, un rendidor hijo de Univisión con una cartilla de presentación que lo ubica en el mejor momento de su campaña ya que viene de dos triunfos consecutivos saltando de la categoría para ganar su primer triunfo jerárquico, en una competencia de similares características al de esta ocasión. Es el único 4 años que se enfrenta a los caballos mayores, y con un peso más accesible que al de su última gestión. Eso, sumado al sorteo pegado a los palos, con lo cual seguramente buscará “ jugar al juego que mejor juega”, que es aprovechar la velocidad que tiene de abajo, para venirse de un viaje.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el séptimo turno de la programación, con un lote de nueve competidores, dispuestos a llevarse los $5.580.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Colour Vision, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Che Vivi, un caballo de una gran campaña como que es ganador de seis carreras en ocho presentaciones, cuatro de las cuales ganó en esta pista donde se mantiene invicto. También acude al convite con mucha chance El Bolivariano, un ejemplar que en su debut clásico perdió por nada contra Billion que se la sacó del buche en el último salto. Con la sangre en el ojo , en este cotejo tiene la revancha. Y todavía queda El Patio, de lujosa cartilla, al que por “esas cosas” se le viene negando la octava presea de oro.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego, señores.

Los candidatos de Hoy

1ra.) 10 – 3 – 5

2da.) 1 – 3 – 5

3ra.) 4 – 3 - 7

4ta.) 1 – 8 – 11

5ta.) 5 – 2 - 1

6ta.) 2 – 1 – 5

7ma.) 1 – 4 – 6

8va.) 2 – 1 – 12

9na.) 1 – 6 - 8

10a.) 6 – 5 – 9

11a.) 3 - 8 – 2

12a.) 7 – 12 – 9 - 1

13a.) 7 – 12 – 4

14a.) 14 – 15 – 2 - 13