El Barba, sin vueltas: orgullo, hambre y un mensaje directo tras el debut ganador

Tras el 4-0 ante Ituzaingó, Eduardo Domínguez dejó sensaciones claras: Estudiantes empezó el año como campeón, con personalidad y ambición. “Hoy salió a jugar el campeón, y no era fácil. Respetamos la historia del club y cerrar goleando nos da confianza”, afirmó el DT, conforme con la postura de su equipo en el estreno por Copa Argentina.

Fiel a su estilo, Domínguez evitó adjudicarse méritos por el bicampeonato y volvió a destacar al plantel: “Yo no revertí nada, es todo de los jugadores. Cuando hubo dificultades, ellos se levantaron”. También remarcó que su continuidad fue una decisión compartida y que se siente a gusto en un grupo “que quiere seguir apostando a ganador”.

El Barba confirmó que busca un zaguero y dejó abierta la puerta a un nombre pesado: “Rojo es un gran jugador. Si quiere cerrar su círculo acá, habla bien de él”. Sobre las sanciones pendientes, mostró fastidio pero acató: “Siempre se perdona y ahora no. Hay que aceptar lo que decida el fútbol argentino”.

Domínguez cerró con calma y convicción: “Al que le toque jugar, representará bien al club”. Estudiantes arrancó firme, con fútbol, identidad y un mensaje fuerte desde el banco.