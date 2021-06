El Lobo regresa a los trabajos en Abasto

El Lobo abrirá la tercera semana de entrenamientos en esta pretemporada y tras el día de ayer libre volverá en la mañana de hoy a las actividades en Abasto. Con la mente enfocada en seguir la puesta a punto desde lo físico, también es una gran noticia para el plantel que el próximo sábado tendrá su primer amistoso contra Banfield, por lo que de a poco la pelota comenzará a ser más protagonista que las cargas físicas.

La novedad de esta semana es que, como adelantó el diario Hoy en la edición de ayer, el plantel profesional se hospedará desde hoy hasta el sábado en un hotel céntrico de la ciudad de La Plata, por lo que luego de cada entrenamiento y almuerzo en Abasto se irán a dicho lugar de alojamiento para pasar la semana. Todavía no se ha hecho oficial desde la institución pero sin dudas que el Mens Sana hizo un gran desembolso de dinero para que suceda esto.



Con las llegadas de Johan Carbonero y Guillermo Fratta durante el día viernes y sus presencias el sábado por la mañana, se espera que hoy los hisopados den negativos para así poder sumarse a los entrenamientos grupales, ya que por precaución los dos extranjeros estuvieron haciendo trabajos diferenciados. El resto del plantel, cuerpo técnico y colaboradores también se someterán a los PCR en la previa de la práctica.



¿Estrategia o punto final?



La noticia del fin de semana en el Mundo Gimnasia fue que el sábado por la noche, los dirigentes tomaron la decisión de bajarse por Luis Miguel Rodríguez ya que el delantero se reunió con Colón pero tampoco llegó a un acuerdo y seguirá tomándose su tiempo para elegir la decisión final. El Pulga estará entrenando hoy con el Sabalero, pero en Santa Fe esperan llegar a un acuerdo a la brevedad en lo económico y en la duración de lo contractual.



A pesar de esto, hay dirigentes que sostienen que si no hay un acuerdo con el equipo Rojinegro se podrían reflotar las negociaciones, aunque en el Tripero ya están buscando opciones desde ayer y piensan apuntar a otros nombres ante la tardanza del último goleador del torneo.



Lo cierto es que estos días serán claves porque todo dependerá de lo que Gimnasia encuentre en el mercado de pases y si las negociaciones serán breves o extensas. Porque en el caso de que vuelvan a durar varios días, lo del Pulga seguirá siendo relojeado mientras no llegue a un acuerdo con el equipo conducido por Eduardo Domínguez.

Ultimátum por Vega y sigue el mercado

A pesar de que en Gimnasia esperaban que lo del Pulga Rodríguez se resolviera este fin de semana, lo mismo se pensaba acerca de Cristian Vega, pero desde calle 4 enviaron un ultimátum en las últimas horas. Esto sucede porque Central Córdoba tendría la decisión de seguir negociando con Independiente para no darle jugadores a un rival directo en la lucha de los promedios como es el Lobo.



Desde La Plata, el sábado habían avanzado fuerte por el mediocampista central para darle un corte definitivo con este ultimátum. Por ahora los dirigentes siguen confiados porque la oferta es superior a la del Rojo, pero la impaciencia es protagonista desde hace varios días. Por esta misma razón, y en sintonía con lo de Rodríguez, se analizan otros nombres para que empiecen a ser prioridad, sin embargo, desde el Mens Sana están atentos para una posible contraoferta por los dos jugadores en caso de que no consigan nuevo club.



Por el lateral derecho, como adelantó el diario Hoy, Lautaro Geminiani mantuvo conversaciones con Mariano Messera y desde Gimnasia están al tanto de la cláusula de salida de 100 mil dólares, ya que le quedan algunos meses de contrato en Patronato. Pero en la tarde de ayer apareció un tapado que podría ser más factible que el lateral derecho del Rojinegro, como así también con mejor presente.



Con impaciencia y a contratiempo, los dirigentes siguen trabajando en las negociaciones mientras que la dupla continúa buscando jugadores en el lateral derecho, mediocampo y ataque para sumarse a las incorporaciones de Guillermo Fratta y Nicolás Colazo.