El mánager de Borja sobre los rumores vinculados a Boca: “Todo es posible”

Lo que comenzó como un chiste en una entrevista de televisión, comenzó a hacerse realidad. Boca dio el primer paso, aunque las charlas formales todavía no empezaron. Y así como el domingo se develó la bomba informativa acerca de la chance de ver a Miguel Ángel Borja con la azul y oro, esta vez desde el entorno del jugador reconocieron contactos.

“La verdad hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo”, expresó Juan Pablo Pachón (el mánager del delantero) en su charla con Olé, abriendo el abanico de opciones.

Al margen de que el agente contó que entre las posibilidades latentes está firme la de pasar a algún club mexicano, Pachón completó su respuesta con una expresión de suspenso: “Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible. Miguel prioriza estar en un grande del continente”.