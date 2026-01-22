El presente ganador de Doña Chila es su mejor carta de presentación

Por GALOPÓN

Jueves de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 15.30 y las 21. La competencia más destacada de la tarde es el tradicional Especial “República de Panamá” (1.000 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a Doña Chila con una exitosa trayectoria en las carreras de corta distancia con un nivel destacado que la lleva a acumular siete victorias en tan solo una veintena de presentaciones más la valoración que suma también cinco segundos puestos y tan solo en una oportunidad quedó fuera del marcador rentado, que hablando en criollo, esta pupila del cuidador azuleño Marcos Giammatolo, “sino gana, pega en el palo”. Viene de cuatro impactos consecutivos –dos en Tandil, uno en la recta palermitana y el más reciente en esta pista- en competencias similares al compromiso que afrontará esta tarde y en todos los casos dando ventajas en el gravamen. La veloz hija de Peten Itza tiene una sola marcha, dueña de una gran velocidad de abajo sale en forma vertiginosa de las gateras y que se le animen a seguirla. Así que, por cartilla y por sus condiciones locomotivas –a pesar de dar ventajas en los kilos y en la edad - la plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el octavo turno de programación, con siete competidoras, dispuestas a llevarse los $5.270.000 de premio que les esperan a la ganadora. Si bien destacamos la chance primaria de Doña Chila, no soslayamos las posibilidades que le caben a otras participantes probas como Maylena, otra yegua tan ligera como regular que la llevó a ganar cinco carreras en diez presentaciones y en tres oportunidades ocupó el puesto de escolta. Es decir, siempre está en la “conversa”. Y siguen los nombres, como Gran Celestial, que ya dio muestras de su potencial locomotivo en el máximo nivel.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 1– 8 – 2 (7)

2da.) 5 – 1 – 4

3ra.) 1 – 5 – 4

4ta.) 9 – 1 – 8

5ta.) 8 – 5 – 2

6ta.) 6 – 3 – 2

7ma.) 7 – 9 – 6

8va.) 5 – 2 – 4

9na.) 8 – 4 - 7

10ma.) 10 – 6 – 7 - 9

11ma.) 10 – 8 – 3

12ma.) 2 – 4 –1 – 9