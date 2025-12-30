El “Rey de SAO” fue el stud revelación del año turfístico

Por Galopón

Ya no sorprende al mundo turf la irrupción triunfal en el medio que tuvieron los ejemplares del stud “Rey de S.A.O.” durante la temporada hípica 2025 que está tocando a su fin. Los mismos, actualmente, son entrenados en el Barrio Hipódromo de La Plata por el cuidador Gustavo Fabbian con una racha más que positiva. La caballeriza, es propiedad de Héctor Esmir Ocampo, quien además es presidente del Club Hípico de San Antonio Oeste, lugar donde tiene sus emprendimientos comerciales. La misma, brilló con luces propias a partir de una sucesión de victorias de la mano –o mejor dicho de las patas- de ejemplares de la talla de Minero de Oro, Let Me Dance, Forti Leaf, Richardisong, Picasso y Al Infinito, entre otros que desparramaron victorias en el hipódromo local y que luego se hizo extensivo a los “máximos”.

Fueron más de veinte triunfos en su temporada presentación y ahora todos los cañones apuntan al año venidero para consolidarse como una de las caballerizas más ganadoras, con un par de “balas de plata” que si lo que pinta…madura, se van a destacar por su precocidad, tales los casos de Hugo Spritz, un linajudo potrillo hijo de Sovereigh en Lulée, que está al cuidado del experimentado entrenador Guillermo Frenkel Santillán, que podría arrancar sus primeras armas para febrero, en la misma línea está El Rey de SAO, un descendiente de Roman Joy y Bambina Mine, con el mismo nombre del stud y en el que también se tiene cifradas esperanzas con miras al segundo mes del año calendario. Todo se encamina para que la caballeriza sureña se consolide como una de las más destacadas del medio.