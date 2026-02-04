El Ruso Méndez le dio el triunfo al Banfield de Troglio

En la noche del martes finalizó la tercera jornada del Apertura de la Copa de la Liga, poniendo fin a una gran seguidilla de encuentros de forma consecutiva en el fútbol argentino. Desde el pasado 22 de enero a esta parte, en 11 días hubo encuentros y en total se jugaron 45 partidos, una cifra que habla por sí misma.

Uno de los encuentros más atractivos estuvo en el Florencio Sola, con Banfield enfrentando a Estudiantes de Río Cuarto. El Taladro comandado por Pedro Troglio logró una victoria muy necesaria al vencer por 2-1 a los de Córdoba con tantos de Lautaro Gómez y Mauro Méndez, el hombre que pertenece a Estudiantes que le dio una alegría al emblema de Gimnasia. Martín Garnerone había abierto la cuenta para la visita.

La situación del elenco del Sur es grave: está inhibido y con serias dificultades económicas para poder salir de esa situación, por lo que el experimentado deté tuvo que echar mano a juveniles que están poniendo la cara en un momento adverso. Es más, un mal resultado con el León del Imperio quizás podría haber interrumpido el ciclo del entrenador.

Por otra parte, las dos asistencias de Rodrigo Castillo no fueron suficientes para que Lanús pudiera vencer a Instituto en Córdoba. Fue igualdad 2-2 para los de Mauricio Pellegrino en la casa de la Gloria, en un encuentro entretenido y donde el local consiguió un gol agónico para el marcador final.

Finalmente, Independiente Rivadavia venció por 2-1 a Sarmiento de Junín en Mendoza y estiró su buen momento en el campeonato, ya que es líder con puntaje ideal y mostrando buenas credenciales.