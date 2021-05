¿En dónde se jugará la Copa América 2021?

En un principio, el torneo iba a disputarse de manera conjunta entre Argentina y Colombia. Sin embargo, la crisis social que se vive en el país dejó afuera a los colombianos y, ahora, la segunda ola de la pandemia podría sacar del juego a los argentinos. Las posibilidades más cercanas son para Chile y Estados Unidos. Qatar es una chance más remota.

Copa América Chile 2021

“Hablamos con Chile para que se haga cargo de algunos partidos que Colombia debió dejar. Allí se podrían hacer algunos partidos con público, pero no está confirmado. En caso de que llegue a darse, Chile sería el cabeza de serie del otro grupo y Colombia pasaría al de la Argentina", adelantó Gonzalo Belloso cuando Argentina aún estaba como organizador. El país trasandino podría albergar público en sus gradas.

Copa América Estados Unidos 2021

De acuerdo con Diego Montalván de la cadena Telemundo, la posibilidad de que Estados Unidos albergue Copa América 2021 es una chance firme. No obstante, la logística no es sencilla, pues Concacaf no permitiría que la Copa América se dispute en las mismas ciudades y estadios donde se llevará a cabo la próxima Copa deOro, entre el 2 de julio y el 1 de agosto.

Copa América Paraguay - Venezuela 2021

Paraguay y Venezuela se han ofrecido como sedes. En Venezuela en 2007 y en Paraguay en 1999, aunque cuenta con el as bajo la manga de tener la sede de CONMEBOL.