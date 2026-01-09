“Esperamos ser protagonistas”, el deseo del Pájaro Miranda para el San Carlos 2026

El plantel profesional de Villa San Carlos comenzó la pretemporada en los primeros días de enero, a la espera de lo que será el arranque del campeonato de la Primera B Metropolitana. El entrenador del primer equipo sigue siendo Pablo Miranda, que realizó un gran trabajo durante todo el 2025 con el Celeste, al punto tal que clasificó al Reducido y estuvo a poco de clasificar a la Copa Argentina de este año.

Comenzando un nuevo desafío con el Villero, el Pájaro se tomó unos minutos para dialogar con este medio y hablar de la vida del club de Berisso. “Arrancó un nuevo año y la verdad es que fue un buen comienzo. Feliz año para todos. Estoy muy ilusionado, esperando la oportunidad. Me encuentro en familia, en Merizo, y muy contento: mi hija esta semana cumple un año, así que es un 2026 que arranca de la mejor manera”, comenzó.

Tras ello, hizo un balance de lo que fue la temporada pasada para San Carlos. “Consideramos que fue un año bueno, aunque podría haber sido mucho mejor. El arranque fue muy positivo: competimos por el campeonato hasta la antepenúltima fecha. Después, en la segunda rueda, como pasa en todos los torneos, los equipos se empiezan a conocer más, se vuelve más difícil, juegan más a no perder y se nos complicó un poco”, analizó.

Y luego añadió: ”De todas formas, pudimos entrar al Reducido, que era uno de los objetivos. Nos quedó pendiente la Copa Argentina, de la que quedamos afuera por dos puntos. Hoy es un año nuevo, con expectativas y objetivos altos: la vara quedó muy alta y esperamos poder cumplirla”.

Sobre lo que fue la eliminación con Acassuso, el DT mostró su orgullo. “Quedamos afuera con el equipo que terminó ascendiendo, el que ganó el Reducido. Fue una llave muy cerrada. Creo que de local podríamos haber hecho la diferencia, tuvimos situaciones. El primer tiempo fue bueno, pero después, cuando nos encontramos con un gol abajo, no lo pudimos revertir. Son cosas que sirven para corregir de cara al futuro”, señaló.

Por último, habló del rearmado del grupo superior para este próximo año. “Nosotros esperamos ser protagonistas. Tuvimos bajas importantes, jugadores de nombre, pero estamos conformes con los chicos que llegaron y con los nombres que tenemos en carpeta. Para la idea que tenemos nos estarían faltando carrileros, pero hay cosas avanzadas y esperamos que esta semana se puedan sumar”, sentenció.