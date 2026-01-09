Tenis: llega el primer Grand Slam del año

El Abierto de Australia 2026 ya comienza a tomar forma y tiene confirmado su calendario completo, junto con una bolsa de premios récord que lo vuelve a ubicar entre los torneos más importantes del circuito internacional.

El primer Grand Slam de la temporada se disputará en el complejo de Melbourne Park y combinará una semana previa de actividades con dos semanas de competencia oficial.

La acción se iniciará el 12 de enero con la denominada Opening Week, que se extenderá hasta el 17. Durante ese período se desarrollarán los partidos de clasificación. El cuadro principal comenzará el domingo 18 de enero, con el inicio de la primera ronda de los torneos masculino y femenino.