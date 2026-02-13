Fórmula 1: avanza la pretemporada en la pista

La segunda jornada de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin tuvo como gran protagonista a Charles Leclerc, quien lideró con su Ferrari tras completar 139 vueltas y marcar el mejor tiempo del día (1:34.273). También sobresalió McLaren, que con Lando Norris registró 149 giros y el segundo mejor cronómetro. La jornada presentó complicaciones para varios equipos: Mercedes no giró en la mañana, aunque George Russell sí cumplió su programa por la tarde. En Red Bull Racing, problemas iniciales afectaron la actividad antes de poder retomar el ritmo. Por su parte, Pierre Gasly completó 97 vueltas con Alpine, aunque un desperfecto mecánico provocó una bandera roja y lo dejó sin regresar a pista. El argentino Franco Colapinto no participó, pero estará al volante en la jornada final.