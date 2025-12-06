Formula 1: se corre el último Gran Premio del año

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 afronta este fin de semana su última cita con el Gran Premio de Abu Dhabi, una competencia que no solo cierra el calendario sino que también marcará el final de una era técnica antes del cambio reglamentario previsto para el 1° de enero. En el inicio de la actividad en Yas Marina, durante la primera práctica libre del día, Franco Colapinto finalizó en la décima posición a bordo del Alpine A525, que dejó sensaciones positivas en el trazado de 5.281 metros tras completar 28 vueltas.

El argentino desarrolló la tanda sin sobresaltos, salvo por una leve corrección al iniciar uno de sus giros rápidos. Desde el comienzo se concentró en ejecutar el plan del equipo de Enstone, centrado en comparar el rendimiento del auto con dos compuestos: medios y blandos. Con las gomas medias registró 1m25s218 en una tanda inicial de 11 vueltas, luego de ajustes menores en el alerón delantero. Tras una detención en boxes de diez minutos, salió con el compuesto blando y completó seis vueltas más, marcando 1m24s855, quedando a 0s370 del tiempo de Lando Norris.

Posteriormente volvió a salir a pista con los neumáticos medios ya usados y con mayor carga de combustible, con el objetivo de evaluar ritmo y puesta a punto de cara a la carrera del domingo, girando en tiempos cercanos al minuto y medio durante la decena final de vueltas.

En paralelo, Paul Aron, piloto de reserva de Alpine y encargado de manejar el auto de Pierre Gasly, terminó 13° con un registro de 1m25s204 en la mejor de sus 26 vueltas, a 349 milésimas de Colapinto. El estonio fue además el segundo mejor entre los nueve testers presentes en la sesión, quedando a 270 milésimas del japonés Ryo Hirakawa, 11° con el Haas.

La actividad continuará con la 3ra practica a las 7:30 y la Clasificación, prevista para las 11 hora de Argentina.