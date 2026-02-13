Gota Clara Sos superó en el final a Grosella para mantener su invicto

En una tarde agobiante de febrero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de once cotejos. En el tradicional Clásico “Amílcar A. Mercader” (L-1.000 mts.), nuestra candidata Gota Clara Sos repitió el desplazamiento triunfal de su debut y lo hizo superando en los metros finales a Grosella que se habían “agrandado” adelante y que vendió cara su derrota. En el disco hubo un cuerpo de luz entre las nombradas, en tanto tercera, a medio pescuezo, Salema completaba el podio. Como lo hizo en su estreno Gota Clara Sos no largó bien, pero rápidamente se puso en carrera y viniendo de menor a mayor avanzó en la recta para quebrar en los 100 metros finales a la perdedora Grosella que se había hecho fuerte adelante. Su habitual conductor Gonzalo Borda en ningún momento la exigió y ganó con el rush final. Igual se impuso en buen registro y de esta forma la hija de Gota Clara Key dio forma a su segundo éxito –ambos de corte jerárquico- en sendas presentaciones. Para esta ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo conformado por tres patas: Mauro Castellazzi (propietario), Marcelo Sueldo (entrenador) y Gonzalo Borda (jockey), lo que se le viene es muy auspicioso, dando la impresión que más metraje le va a venir mucho mejor.

Cotejo reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2023, con un peso uniforme de 55 kilos, ocupó el quinto turno de la programación con seis participantes en pista, ya que Marquise Zenda dejó en blanco el compromiso, y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Gota Clara Sos, que prometía un sport de $1.30, superando lo reunido por Salema ($3.55).

Abiertos los partidores, Grosella “primereó” a sus rivales, de tal manera que al formalizarse la carrera corría con ventaja sobre Salema, Amiguita Casual y Gota Clara Sos, que salieron en su persecución, Así, concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Grosella seguía adelante, con cuerpo y medio de ventaja sobre Salema, quedando enseguida Amiguita Casual y Gota Clara Sos, que se movía por afuera.

En el trayecto de la elipse la puntera mantenía la diferencia sobre Salema, mientras por el lado exterior progresaba la gran favorita. Concluída la curva, se vino lo mejor, porque una decidida Grosella iba a quemar el resto, mientras Salema buscaba atacar por los palos, acción que imitaba Gota Clara Sos, por media cancha. Se consumieron los metros finales y a una cuadra de la definición, la favorita quebró a la puntera, para finalmente postergarla por un cuerpo.

La ganadora vino en 23s.73/100 y en 46s.98/100 hasta completar el buen registro de 59s.55/100 para los 1.000 metros de pista normal.

El “Cebolla” reisenauer festejó en San Isidro

Desde el pasado 19 de noviembre, el stud-haras “Firmamento” decidió –por algunas divergencias con la Comisión de Carreras- no competir más en el hipódromo de La Plata, por lo que los ejemplares entrenados en El Rincón por el “Cebolla” Adrián Reisenauer compiten en Palermo y San Isidro. De tal forma que el miércoles, Fantasy Rim –que venía de ganar en el hipódromo norteño- repitió dicho desplazamiento en esa pista para alegría de la gente del “Firmamento”. La llevó al triunfo el piloto de la casa Aníbal Cabrera, superando por tres cuerpos a In Confidence, abonando un sport de $1.75. El ganador empleó un tiempo de 1m.11s.75/100 para los 1.200 mts. y lo que se le viene es por demás auspicioso.