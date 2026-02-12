JJ. OO.: Gravier debutó en el esquí alpino

Tiziano Gravier tuvo su esperado debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 representando a la Argentina en la prueba Súper-G de esquí alpino. El joven atleta completó la competencia con un tiempo de 1:29.06 y finalizó en el puesto 28, a menos de cuatro segundos del suizo Franjo von Allmen, ganador de la medalla de oro. La carrera se disputó en la exigente pista Stelvio del Bormio Ski Centre, sede del esquí alpino masculino durante la cita olímpica. Con este resultado, Gravier superó la marca histórica de Nicolás Arsel, quien había terminado 30° en Salt Lake City 2002. El representante del Club Argentino de Ski continuará su participación el 14 de febrero en slalom gigante y cerrará su calendario el 16 en slalom. Líder sudamericano 2025 en Slalom Gigante y competidor habitual del circuito de Copa del Mundo, el argentino sumó así su primera experiencia en la máxima competencia invernal.