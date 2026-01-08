Jueves de acción en el Barrio Hipódromo

Por GALOPÓN

Jueves de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 11 carreras, entre las 16 y las 21. La carrera más destacada de la tarde será el Clásico “Santiago Luro” (1.100 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a Calle de Tierra por su manifiesta regularidad en el plano jerárquico, sobre todo en las competencias de velocidad, donde arrancó su campaña enhebrando cuatro éxitos consecutivos en el máximo nivel –nunca disputó la categoría- que la llevaron, por derecho propio, a ser considerada como la “reina del vértigo”. Buscó, luego, llegar a la media distancia sin impactar, dejando en claro que su verdad está en la velocidad, es por eso que luego de una pausa volvió a los cortos recorridos. Casualmente viene de caer en el mismo disco ante La Meninha la tarde del 19 de noviembre pasado y ahora buscará su retorno a la senda triunfal.

Carrera reservada para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el quinto turno de programación, con seis competidoras, dispuestas a llevarse los $6.190.000 de premio que les esperan a la ganadora. Si bien destacamos la chance de Calle de Tierra, no soslayamos las posibilidades que le caben a ligeras probas como La De Dudi defendiendo los trapos de la generación mayor, o como Foto Mental dueña de un poder de fuego de abajo que la puede llevar a unir extremos. Y qué decir de Verdadera Pass, que la única vez que pisó esta pista la clavó en el ángulo.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 7– 1 – 2 (3 – 10)

2da.) 9 – 13 – 2

3ra.) 1 – 6 - 2 (7)

4ta.) 6 – 2 – 1

5ta.) 4 – 2 - 1

6ta.) 1 – 9 – 13

7ma.) 2 – 10 – 11

8va.) 9 – 11 – 2

9na.) 12 – 8 - 9 - 14

10ma.) 1 – 6 – 11

11ma.) 5 – 9 – 18 – 15