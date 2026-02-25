Jugadora demanda por 20 millones de dólares a la WTA

La demanda millonaria de Tara Moore contra la Asociación de Tenis Femenino (WTA) provocó conmoción en el circuito profesional y reabrió el debate sobre la gestión de los controles antidopaje.

La tenista británica reclama una indemnización de veinte millones tras haber sido suspendida durante cuatro años por un caso vinculado al consumo de carne contaminada, un suceso que, según sostiene, se agravó por la falta de información y presunta negligencia de la organización.

La defensa de la tenista sostiene que la sustancia prohibida que se detectó en el control antidopaje ingresó a su organismo por el consumo de “carne contaminada”, un riesgo ambiental señalado para jugadores que compiten en determinadas regiones. La posición del entorno de Moore fue que nunca existió la intención de mejorar su rendimiento deportivo.