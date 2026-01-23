La AFA confirmó la fecha del debut de San Carlos
El primer encuentro del Celeste será el sábado 14 de febrero en el Genacio Sálice contra Liniers.
Finalmente en las últimas horas quedó establecido que el primer partido oficial de Villa San Carlos en el torneo de la Primera B Metropolitana se jugará el sábado 14 de febrero en el Genacio Sálice contra Liniers y no el 7 del mes que viene como se había informado inicialmente.
El Celeste de Berisso sigue realizando la preparación el camping del Sindicato de Empleados de Comercio de Los Hornos y en las últimas horas se sumaron Fernando Farías, además de Rodrigo Salinos, quien en una primera instancia no había sido tenido en cuenta por el entrenador Pablo Pájaro Miranda.