La filial Catamarca de Estudiantes lo vivirá de una manera distinta

Lamentablemente, el contexto sanitario que atraviesa el país prohíbe que en todos los partidos haya público en las canchas, y no será la excepción para el clásico platense. Por eso, las filiales del Pincha tendrán que vivir el desarrollo del juego de una forma no querida, y que en la normalidad hubiera sido diferente.



En una entrevista con diario Hoy, Matías Velázquez, representante de la filial de Estudiantes en Catamarca, le comentó a este multimedio que “es una semana previa muy rara, obviamente con el entusiasmo y nerviosismo de un clásico, pero sin poder juntarnos como años anteriores por las restricciones y por prevención, también obvio sin poder viajar como siempre lo hacíamos cuando el clásico era de local”.



“Había muchas ganas de poder haber viajado, pero bueno ya habrá tiempo y hoy es otra la prioridad. Habrá que alentar desde casa. No nos vamos a poder juntar a ver el partido, eso es raro. El último clásico que fue en el Bosque con Maradona nos reunimos y el último de local que ganamos con gol de Albertengo viajamos, por eso se vive diferente”, agregó.



Por último, habló sobre la realidad de la provincia deslizando que “está habiendo muchos contagios para la población que somos, casi 400.000 habitantes, hubo varios días seguidos dando más de 150, a veces llega a 200 y en las últimas horas tuvimos 117 personas infectadas”.