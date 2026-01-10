La Fórmula 1 se prepara para una nueva temporada

La cuenta regresiva hacia la gran transformación técnica de la Fórmula 1 en 2026 ya está en marcha y el calendario de presentaciones anticipa una temporada clave para el futuro de la categoría. El nuevo reglamento traerá cambios profundos en los monoplazas y las unidades de potencia, además del ingreso de Audi como equipo oficial y el debut de Cadillac en la parrilla.

El primer hito importante llegará el 15 de enero, cuando Red Bull y Racing Bulls presenten sus nuevas decoraciones en Detroit, Estados Unidos. El evento estará ligado a Ford, socio estratégico en el desarrollo del motor Red Bull Powertrains, y marcará un paso simbólico en la nueva etapa tecnológica de la escudería.

Uno de los momentos más esperados se dará el 8 de febrero, cuando Cadillac revele su monoplaza mediante un spot exclusivo durante la transmisión del Super Bowl. Un día después, el 9, Aston Martin mostrará su nuevo F1, el primero concebido bajo la dirección técnica de Adrian Newey.

Enero contará con varias presentaciones relevantes. El día 20, Audi realizará su acto oficial en Berlín, formalizando su desembarco como equipo de fábrica, mientras que Honda exhibirá desde Tokio su nueva unidad de potencia desarrollada junto a Aston Martin. El 22 será el turno de Mercedes.

El 23 de enero se concentrarán más lanzamientos: Alpine presentará su coche en Barcelona, Ferrari hará lo propio en Fiorano —con la posibilidad de un primer rodaje— y Haas optará por un evento digital.

McLaren, último equipo en confirmar fecha, presentará su nuevo livery el 9 de febrero en Bahréin, con la presencia de Andrea Stella, Oscar Piastri, Lando Norris y Zak Brown, en un acto que podrá seguirse por plataformas digitales.