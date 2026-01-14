La Liga Amateur Platense tiene fecha de inicio

Mientras los clubes comienzan a delinear su trabajo para la temporada, se confirmó el cronograma oficial que desarrollará la Liga durante el inicio de 2026, con fechas clave que marcarán el arranque de la competencia.

La primera actividad del año será el 2 de febrero, cuando se abra el libro de pases. Luego, el 11, se realizará la reunión de representantes de la Primera B, y al día siguiente, el 12, tendrá lugar el primer encuentro del Comité, con vencimiento del plazo para la designación de representantes y asambleístas de Primera A.

De acuerdo a la programación, el 20 se llevará a cabo en la sede social el sorteo del Apertura, en todas sus categorías, incluidos los Mayores. En tanto, el 5 de marzo será la fecha límite para la presentación de las listas de buena fe.

El Apertura 2026 para la ‘A’ y la ‘B’ comenzará oficialmente el sábado 7, mientras que el 12 cerrará el libro de pases. Ese mismo día vencerá el plazo para la presentación de listas de buena fe del Femenino y se realizará el sorteo de la ‘C’. Finalmente, el 15 se pondrá en marcha ese torneo.