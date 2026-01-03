La pretemporada de Boca con Paredes y sin refuerzos a la vista

Empantanado el cierre de la negociación de Marino Hinestroza y a la espera de una solución en los próximos días, el comienzo de la pretemporada de Boca este viernes distó del escenario ideal que hubiese querido Claudio Úbeda, ya confirmado como entrenador para 2026: no hubo refuerzos.

Los futbolistas se presentaron en el predio para realizar los chequeos médicos correspondientes, incluido Ander Herrera, quien continuará un año más en la institución y con un salario inferior al de 2025. Mientras tanto, el grupo de trabajo estuvo dividido en dos sectores: los que son tenidos en cuenta y los que no.

Este último grupo trabajará apartado con un preparador físico hasta que se resuelva su situación y se compone por: Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Renzo Giampaoli, Jabes Saralegui, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni, Gonzalo Morales y Norberto Briasco.

De a poco inició una reducción interna, con las salidas de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, sumado a que Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Briasco fueron notificados de que no serán considerados en la próxima temporada, por ahora no se vio un efecto proporcional en las llegadas.

Hasta el momento, las “caras nuevas” con las que contará Úbeda serán los juveniles que fueron promovidos de la Reserva campeona con Mariano Herrón: Sebastián Díaz Robles, Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. Sin embargo, comenzarán a entrenar el próximo lunes 5, debido a que el Torneo Proyección se demoró y les dieron más días de descanso.