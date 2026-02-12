La racha adversa que buscará romper el capitán tripero en el derbi local

El 1-1 del 13 de septiembre del 2015 fue el último clásico platense que Nacho Fernández jugó con la camiseta de Gimnasia. Ahora, diez años y medio después, volverá a enfrentar a Estudiantes con la del Lobo, con un antecedente reciente muy favorable y en búsqueda de romper una mala racha.

Porque fueron siete clásicos los que el “Fino” jugó durante su anterior estadía en Gimnasia. Pero no pudo ganar en ninguna ocasión: su registro marca cuatro empates y tres derrotas. Por lo que este domingo, irá con el objetivo de quebrar ese maleficio.

El último partido de Nacho contra Estudiantes fue el 13 de septiembre del año pasado (curiosamente la misma fecha en la que había jugado su último clásico), con la camiseta de River. Y la rompió: brindó la asistencia para que Giuliano Galoppo abriera el marcador a los 5' y, enseguida, a los 13', fue el autor del segundo gol del Millonario, para un triunfo por 2-1.