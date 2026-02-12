Nacho Fernández y Santi Nuñez darán la “conferencia clásica”

Como es habitual en la antesala de cada derbi local, la Liga Profesional de Fútbol confirmó la conferencia de prensa donde participarán Ignacio Fernández y Santiago Núñez. El volante de Gimnasia y el defensor de Estudiantes comenzarán a jugar el clásico desde los micrófonos.

La conferencia se celebrará desde las 14:15 horas en un hotel céntrico de nuestra ciudad.

Cabe recordar que las últimas conferencias dejaron mucha tela para cortar, como por ejemplo el cruce entre Leonardo Morales y Santiago Ascacibar, o una de las últimas donde el “Rusito” dejó la polémica frase en torno al estilo futbolístico pregonado por Carlos Salvador Bilardo.