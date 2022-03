Leandro Díaz: "En Estudiantes confiaron en mí"

Leandro Díaz se convirtió nuevamente en el héroe de la noche tras marcar el gol que le dio a Estudiantes el empate ante Vélez. "Sabíamos que no teníamos que perder. Vélez es un rival duro que juega muy bien, siempre se nos hace difícil", sostuvo el tucumano. "Por suerte entré y pude hacer el gol".

El delantero del Pincha confesó su depresión y agradeció al club por la ayuda que recibió. "Acá en Estudiantes confiaron en mí, no estaba bien de la cabeza y los doctores del club me ayudaron un montón, como también los dirigentes", dijo. Y agregó: "Puedo jugar con más tranquilidad, el Ruso confió en mí y sabe lo que puedo dar".

"Cuando uno tiene depresión, tiene que hablarlo. No se cómo agradecerles, ellos se ríen, pero me re ayudaron porque en ese momento no sabía lo que iba a hacer. Lo demás vino solo, gracias a Dios se me están dando las cosas", expresó.

Díaz, sincero, dijo: "Es difícil cuando no lo contás, tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo". Además, aseguó que pudo "demostrar que puedo jugar en Estudiantes, cuando volvió la gente me ayudó un montón en lo anímico".

En cuanto al gol del empate en Liniers, el tucumano aseguró que "tuvo suerte". "Justo la toca Gustavo (Del Prete), pero la quise bajar y fue al arco. Por suerte entró y pudimos empatar. Uno siempre quiere hacer goles pero a veces no se puede", dijo.

En ese sentido, el tucumano que lleva 14 goles en 15 partidos agregó: "Yo juego hace 10 años en primera y nunca me tocó esta oportunidad de seguir así. Por suerte ahora la estoy aprovechando".

"Con Gustavo y Mauro (Boselli) no nos conocemos hace mucho pero pareciera que jugamos juntos de toda la vida porque nos entendemos muy bien. También Manu Castro hace un trabajo, un sacrificio muy grande", señaló.

Y destacó: "Estamos bien, hemos trabajado para esto y siempre uno lucha para que las cosas salgan bien. Ahora hay que aprovechar. Ya este partido ya pasó, ahora hay que pensar en el miércoles, en Everton".