Leandro Rey Hilfer, la ley en una nueva final

Cada vez falta menos para que Estudiantes vuelva a disputar una final, con Eduardo Domínguez al frente del equipo. Mientras el plantel se entrena en City Bell enfocado en el duelo decisivo frente a Platense, se confirmó que Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal de la final.

El juez dirigió al Pincha en 18 oportunidades, con un balance equilibrado: siete triunfos, cuatro empates y siete derrotas. En esos encuentros sancionó cinco penales a favor de Estudiantes y cuatro para sus rivales, además de expulsar a dos futbolistas del León y a siete adversarios.

El equipo arbitral se completará con Cristian Navarro y Pablo González como asistentes, Luis Lobo Medina como cuarto árbitro y Adrián Delbarba como quinto. En el Var estará Pablo Dóvalo, acompañado por Lucas Germanotta como Avar.

Dóvalo ya cumplió ese rol en tres partidos de Estudiantes, uno de ellos en otra final ganada: la Copa de la Liga 2024, donde el León se consagró tras vencer por penales luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.