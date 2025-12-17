Tiempo de Gloria le dio una alegría al stud “Nico y Pulga”

El Premio “Silvalandria” (1.000 mts.) presentaba cierta paridad entre un par de participantes y en la pista ese interés se justificó porque hubo emoción y vértigo desde el pique a la raya. Finalmente el triunfo fue para Tiempo de Gloria, que defendiendo la opinión de la mayoría, pagó $1.60, se alzó con una concluyente victoria sobre Torrente enemigo en las apuestas –prometía $2.80- y con quien mantuvo un vibrante mano a mano desde que se formalizó la carrera hasta promediando la carrera, donde el conducido por el jockey de la casa Daniel “Edu” Arias dominó y escapó rumbo al disco. Al cruzar la raya lo hizo con seis cuerpos de luz sobre el nombrado Torrente, en tanto que a cinco largos culminaba tercero Vuelta Stripes.

Entrenado por el competente cuidador Raúl “El Corto” Ramallo, el defensor de las sedas “Nico y Pulga” de La Plata logró su primera victoria en diez presentaciones y su futuro es por demás venturoso en la categoría.

Ni bien se abrieron los partidores, Torrente primereó a todos sus rivales de tal forma que al formalizarse la carrera, corría con ventaja sobre Tiempo de Gloria, al tiempo que por detrás se juntaban Islote Lobos, Vuelta Stripes, Mareg, Ree Especial y Tagarno, en ese orden.

De esa forma abandonaron el opuesto y al zambullirse en el codo de Tolosa, el favorito fue decididamente a plantearle lucha al puntero, en tanto a tres cuerpos se agrupaban Islote Lobos, Ree Especial y Mareg. Manteniendo dichas posiciones completaron la elipse y al pisar el derecho seguía la lucha adelante, pero faltando 200 metros escapó Tiempo de Gloria rumbo al disco que cruzó con holgada ventaja sobre Torrente. El tiempo de la carrera fue de 1m.00s.86/100 para los 1.000 metros de pista normal.